Super-Influencerin Kendall: Im Transparent-Look am Red Carpet

Kendall Jenner sorgte bei der Academy Museum Gala in Los Angeles für Aufsehen, als sie in einem atemberaubenden, roten Kleid ohne BH erschien.

Die Academy Museum Gala in Los Angeles war ein wahres Fest der Prominenz, aber alle Augen richteten sich auf Kendall Jenner, die mit ihrem Outfit für Furore sorgte. Die 28-jährige Schönheit erschien in einem atemberaubenden, roten Kleid, das kaum etwas der Fantasie überließ. Das durchsichtige, hauteng anliegende Kleid offenbarte, dass sie keinen BH trug, während eine große Schleife an der Hüfte und lange Ärmel für einen Hauch von Eleganz sorgten. Kendall ließ ihre langen, dunklen Haare verführerisch über ihren Rücken fallen und setzte mit einem natürlichen Make-up-Look ein deutliches Statement.

Hailey Bieber: Glitzerndes Schwarz und strahlendes Lächeln

An ihrer Seite strahlte Hailey Bieber, 27 Jahre alt, in einem glamourösen, ärmellosen schwarzen Paillettenkleid, und zog ebenfalls die Blicke auf sich.

Die Gala: Wo Hollywoods A-Liste auf Glamour trifft

Die Kleider: Von elegant bis gewagt

Selena Gomez, 31, stahl in einem eleganten schwarzen Kleid mit einem funkelnden Pailletten-Neckholder die Show, während Eva Longoria, 48, in einem goldenen Meerjungfrauen-Kleid verzauberte. Natalie Portman, 42, erschien in einem goldenen Traum mit floralem Muster, und Salma Hayek, 57, ließ neben Jared Leto, 51, in einem tief ausgeschnittenen, cremefarbenen Kleid die Herzen höher schlagen. Es war definitiv eine Nacht, in der Hollywood-Glamour und gewagte Mode aufeinandertrafen!