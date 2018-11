Super-Gau zum Spielen: „Fallout 76“ im Test

Der Ländle Gamer startet vom Bunker 76 ins neue Multiplayer-Ödland, doch leider gibt‘s hier so gar nichts zum Strahlen!

Game-Review

(PC, PS4, Xbox One) Es hätte so schön werden können: Die erfolgreiche Fallout-Saga von Bethesda sollte um einen waschechten Multiplayer-Titel erweitert werden. Gemeinsam Mutanten jagen und der nuklearen Katastrophe trotzen (oder selbst eine verursachen) – mit viel Tiefgang und jeder Menge Rollenspiel. Doch leider krankt das Game an allen Ecken, sowohl technisch als auch spielerisch. Selbst für hartgesottene Fans der Franchise ist das ein harter Bocken.