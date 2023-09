Super Bowl: Dieser Star rockt die Halbzeitshow 2024

Es ist die wohl spektakulärste Halbzeitshow der Welt: Beim Super Bowl treten jedes Jahr Weltstars auf, um die Zeit zwischen den Spielhälften zu überbrücken - mit teils unvergessenen Performances. Nun gab die NFL bekannt, welcher Musikact beim nächsten Super Bowl vor einem Millionenpublikum performen wird.

Eine große Ehre

Zudem veröffentlichte der US-Musiker ein Werbevideo mit Reality-Star Kim Kardashian (42), in dem sie ihm erzählt, dass sie sicher ist, dass er bei der Halbzeitshow performen wird. Bis dahin dauert es allerdings noch eine Weile. Der nächste Super Bowl soll am 11. Februar 2024 in Las Vegas stattfinden.

Super Bowl-Wiederholungstäter

Es wird jedoch nicht das erste Mal sein, dass Usher auf der großen Super Bowl-Bühne performt. 2011 ist der heute 44-Jährige bereits mit den Black Eyed Peas beim Super Bowl aufgetreten. Usher gilt als einer der erfolgreichsten R&B-Künstlern der Welt. Zu seinen Hits zählen unter anderem "DJ Got Us Fallin' in Love", "Nice & Slow", "You Make Me Wanna...", "U Got It Bad" und "Yeah!".