Sulzberg: Milchtransporter zweimal überschlagen

Am Dienstag ereignete sich in Sulzberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw 15 Meter weit geschleudert wurde. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grade verletzt.

Am Dienstag um die Mittagszeit waren ein der Lenker und sein Beifahrer mit einem Milchtransporter im Gemeindegebiet von Sulzberg unterwegs um bei den Bauern die Milch abzuholen. Entsprechend den Witterungsverhältnissen (starker Schneefall und winterliche Bedingungen) war der Transporter mit Schneeketten ausgestattet. Als er gegen 12.10 Uhr auf der Gütergenossenschaftsstraße von der Parzelle "Widum" kommend in Richtung Parzelle "Häuslings" unterwegs war, geriet er aufgrund schlechter Sicht über den rechten Fahrbahnrand hinaus, wobei sich das Fahrzeug in Folge des abschüssigen Geländes zweimal überschlug ehe es nach ca. 15 Metern seitlich liegend zum Stillstand kam.