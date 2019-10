Sulz: Falsche Polizistin wollte 83-Jährige abzocken

Donnerstagnachmittag drohte eine falsche Polizistin am Telefon damit, die Tochter einer älteren Dame einsperren zu lassen.

Das Telefon klingelte. Eine 83-Jährige nahm in Sulz ihren Hörer ab - und bekam den Schreck ihres Lebens: Eine angebliche Polizistin war am anderen Ende der Leitung. Sie sprach Hochdeutsch und gab vor, dass die Tochter der 83-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte und sie diejenige sei, die die Reparaturkosten in Höhe von 70 000 Euro vorstrecken müsse, ansonsten würde ihre Tochter eingesperrt.