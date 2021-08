Sulz beendet die Erfolgsserie von SPG Großwalsertal

Vorderländer gewinnen trotz Rückstand noch das Heimspiel gegen den Neuling.

19 (!) Meisterschaftsspiele in Folge war Landesliganeuling SPG Großwalsertal unbesiegt. Die letzte Niederlage tadiert vom 28. September 2019, wo man in Götzis mit 2:3 unterlag. Jetzt ging für die Elf um Spielertrainer Oskar Eller eine beeindruckende positive Bilanz zu Ende. Im dritten Spiel in der Landesliga verlor Großwalsertal in Sulz mit 1:3. Allerdings führte der Landesliga-Aufsteiger durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Patrick Müller mit 1:0, doch die Vorderländer drehten nach Seitenwechsel die Partie zu ihren Gunsten. Pascal Rederer (Elfer), Julian Spiegel und Marcel Keckeis schossen für Sulz die siegbringenden Treffer. Damit stoppt Sulz die Erfolgsserie von Großwalsertal.