Sulner Radballduo verpasst Turniersieg knapp

Das Radballduo Kevin Bachmann und Stefan Feurstein wurde beim WC-Turnier in Hessen sensationell Zweiter.

In Albungen-Hessen-Deutschland fand die 2. Runde des Radball Weltcups 2019 statt. Mit dabei die Teams SG Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann / Stefan Feurstein sowie das Team Dornbirn mit Pascal Fontain / Patrick Köck. In der Vorrunde verloren Kevin + Stefan das Auftaktspiel gegen Dorlisheim, so standen sie im Spiel zwei gegen das Team aus Obernfeld (aktuell führender der deutschen Bundesliga) bereits unter Zugzwang um das Halbfinale noch zu erreichen. In einem spannenden Spiel gewannen sie mit 2:1. Die weiteren Spiele wurden gewonnen. ( Albungen 11:1 und Zlin 6:2 ) Im Halbfinale trafen sie auf das Team aus Pfungen-Schweiz. Bis 5 Sekunden vor Schluss stand dieses Spiel bei 3:3, mit einer verwandelten Ecke wurde auf 4:3 gestellt und somit standen sie im Finale. Im Finale trafen sie erneut auf Obernfeld, hier gab es dann leider nichts mehr zu holen, das Spiel ging mit 2:8 verloren. Mit Platz erreichten sie das beste Weltcupergebnis in Ihrer Karriere. Das Team Dornbirn 2 spielte erstmals bei einem Weltcup mit. Leider lief es den Beiden nicht ganz nach Wunsch. Nach der Auftaktniederlage gegen Pfungen 1:6, wurde die Spiele gegen Svitavka (tschechischer Meister) 3:4 und Beringen (belgischer Meister) 5:7 knapp verloren. Im letzten Spiel gegen Waldrems gab es eine 1:7 Niederlage. Im Platzierungsspiel um Platz 9 wurde gegen die Heimmannschaft mit 10:1 gewonnen.