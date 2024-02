Suizide in Vorarlberg: Besorgniserregender Anstieg in den ersten sechs Wochen des Jahres

In den ersten sechs Wochen des Jahres musste das Kriseninterventionsteam (KIT) bereits 19 Mal ausrücken, um Hinterbliebene nach einem Suizid zu betreuen.

Dies ist eine höhere Anzahl als in den letzten zehn Jahren im selben Zeitraum. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, ist die Zahl der Suizide in Vorarlberg in den ersten sechs Wochen dieses Jahres alarmierend gestiegen. Das Kriseninterventionsteam (KIT) musste in diesem Zeitraum bereits 19 Einsätze verzeichnen, um Hinterbliebene nach einem Suizid zu betreuen. Im Vergleich zu den letzten zehn Jahren ist dies eine höhere Anzahl im selben Zeitraum.

Einsätze des KIT nach Suizid:

Über Nöte und Ängste sprechen

Lingg betont, dass Menschen in schwierigen Lagen sich unbedingt anderen anvertrauen sollten. „Diejenigen, die an Suizid denken, wollen nicht sterben, sondern sie können einfach nicht mehr weiterleben“, erklärt er. „Es ist wichtig, sich an Vertrauenspersonen zu wenden, sei es ein Vertrauenslehrer in der Schule, der Hausarzt, das IFS, die niedergelassenen ambulanten psychiatrischen Dienste oder eine Ambulanz in ernsten Fällen." Es sei wichtig, offen über die eigenen Nöte und Ängste zu sprechen und sich Hilfe zu suchen.