Suizidbericht 2017 - Männer neigen zu Kurzschlussreaktionen

Fast pünktlich zum Welttag der Suizidprävention am 10. September legt die AKS den Suizidbericht für das vergangene Jahr 2017 offen. Dieses Jahr mit dem Schwerpunktthema: Suizid als zeitloses und aktuelles Problem.

Seit 1987, nun also zum 30. Mal, wird der Vorarlberger Suizidbericht von der aks gesundheit GmbH in Zusammenarbeit mit Prim. Prof. Dr. Reinhard Haller, Prim. MR Dr. Albert Lingg und MMag. Dr. Isabel Bitriol-Dittrich jährlich veröffentlicht.

Früher war Selbstmord ein Tabuthema

Wurde das Thema in den 80er Jahren noch reißerisch in den Nachrichten bearbeitet, was die Tabuisierung eher verstärkt hat ist der Umgang damit heute sensibler und damit auch offener. Dr. Albert Lingg betont die erfreuliche Veränderung im Laufe der Jahre und ist postitv eingestellt, dass mit der guten Präsentionsarbeit die in Vorarlberg getan wird die Suizidrate in den nächsten Jahren konstant sinken wird.