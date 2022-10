"Süßes oder Saures": Zu Halloween erwachen die Geister

Von kleinen Vampiren, Hexen oder Zombies heißt es heute Abend an der ein oder anderen Wohnungstür wieder: "Gib Süßes, oder es gibt Saures!"

Wenn es dunkel wird, ziehen an Halloween Kinder in Gruselkostümen um die Häuser, um sich mit Naschereien von ihren angedrohten Streichen abbringen zu lassen.

Halloween: Wie der keltische Brauch nach Europa kam

Die Tradition hat wohl ihre Wurzeln in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird Halloween heutzutage am Abend vor Allerheiligen ("All Hallows' Eve"), dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.