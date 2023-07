Süße Überraschung von Weltstar!

Singer-Songwriter Ed Sheeran (32) überraschte trotz Tourstress eine Gruppe junger Musiker und spielte mit ihnen seine Songs. Ed Sheeran ist gerade auf großer Nordamerika-Tour.

Zusammen auf der Bühne

Am Wochenende war der 32-Jährige für zwei Shows in Boston, Massachusetts. Bevor er am Abend wieder tausende Fans in einem riesigen Stadium begeisterte, sprang der zweifache Vater zu den Kids des "Boston Music Project Youth Group", die gerade ein Konzert gaben, auf die Bühne.