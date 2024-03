Süße Leckerei mit karitativem Effekt

Witus blickt auf eine erfolgreiche dritte Auflage der Aktion "Witzkrapfen" zurück.

Süßes Gebäck mit Herz

Unter dem Motto „Iss Süßes – Tu Gutes“ konnten die Krapfen in den Bäckereien Kleber in Bezau & Bizau, beim Adeg Berlinger, im Konsum Bizau, Konsum Mellau und Spar Schnepfau erworben werden. Die Aktion fand vom 2. bis 13. Februar 2024 statt. Am 6. März fand nun die Scheckübergabe an die Krankenpflegevereine statt.