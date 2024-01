Südkorea setzt Verbot des Verzehrs von Hundefleisch durch

In einem bedeutenden legislativen Schritt hat das südkoreanische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das den Verzehr von Hundefleisch im Land verbietet. Dieser historische Beschluss wurde am Dienstag einstimmig mit 208 Stimmen gefasst.

Kultureller Hintergrund des Hundefleischkonsums in Südkorea

Der Verzehr von Hundefleisch in Südkorea hat historische Wurzeln, die weit in die Vergangenheit reichen. Traditionell wurde Hundefleisch in einigen südkoreanischen Regionen als Delikatesse angesehen, besonders während der heißen Sommermonate, da es gemäß alter Glaubensvorstellungen kühlende Eigenschaften haben soll. Diese Praxis ist jedoch in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, da sich die Einstellungen der Bevölkerung, insbesondere der jüngeren Generation, verändert haben und Hunde zunehmend als Haustiere und Begleiter betrachtet werden. Der Konsum von Hundefleisch wird in der modernen südkoreanischen Gesellschaft zunehmend als kontrovers angesehen, was zu einem stetigen Rückgang dieser Tradition führt.