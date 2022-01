Suchtraining für den "Notfall Lawine"

Der kostenlose LVS-Tag zum Üben des "Notfalls Lawine" findet heuer am Samstag, den 8. Jänner statt.

Zu Beginn der Wintersaison werden die Schneeschuhe, Snowboards und Skier aus dem Keller geholt, Beläge gewachst, Kanten geschliffen und neue Batterien in das LVS-Gerät eingelegt. So selbstverständlich es ist, unsere Ausrüstung für eine neue Saison abzustauben und vorzubereiten, so selbstverständlich sollte es auch sein, unser Wissen aufzufrischen.