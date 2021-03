Suchaktion nach vermisstem Mann in Fußacher Bucht

Am Samstag meldete eine Frau aus Lindenberg (Deutschland) bei der bayrischen Polizei die Abgängigkeit ihres 49-jährigen Lebensgefährten. Die Kleidung und das Fahrrad des Abgängigen wurden bei der Fußacher Bucht gefunden. Eine Suchaktion ist noch im Gange.

Die Fahndung wurde wegen persönlichen Anknüpfungspunkten auch auf das Gebiet FKK-Strand in Hard ausgedehnt. Vor dem FKK-Gelände konnte das Fahrrad und im Gelände Kleidungsstücke der abgängigen Person gefunden werden. Eine großangelegte Suche im Bereich Fußacher Bucht durch Einsatzkräfte der Wasserrettung, der Bergrettung mit Spürhunden, der Feuerwehren Fußach, Hard und Bregenz sowie der Polizei mit Diensthund, Hubschrauber und Polizeiboot bis in die Nacht brachte bisher keinen Erfolg. Die Suchaktion wurde am Sonntag fortgesetzt.