Stylistin Marina in der Welt der Stars und Sternchen

Egal ob vor dem Opernball oder dem TV-Studio: Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier oder Melissa Naschenweng vertrauen auf die Künste von Marina Böhler aus Schwarzach.

TV-Auftritte und Opernball

Die diplomierte Stylistin hat sich weit über die Grenzen hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet und verleiht dem Aussehen der Beaus und Beautys vor TV-Auftritten oder jüngst vor dem Opernball den letzten Schliff.

Heuer durfte Marina Böhler wieder zahlreiche Gäste des Opernballs betreuen. ©handout/Böhler

Kürzlich durfte sie wieder beim Wiener "Ball der Bälle" ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, seit mittlerweile acht Jahren genießt sie bei den Verantwortlichen des Events vollstes Vertrauen. "Natürlich sind solche Aufträge in jeder Hinsicht besonders. Man darf sich bei der Arbeit voll austoben, Geld spielt keine Rolle und auch in Sachen Haare und Make-up gilt die Devise: Klotzen statt Kleckern", erzählt die gebürtige Bregenzerwälderin gegenüber VOL.AT.

Für kurze Zeit im Jahr wird das Grand Hotel Wien zum Arbeitsplatz für die Stylistin. ©handout/Böhler

Strenge Vorgaben für den Opernball

Während ihres Aufenthalts in der Bundeshauptstadt residiert sie für ihren Job im Grand Hotel, in Sachen Frisuren arbeitet sie mit dem Wiener Star-Coiffeur Robert Hubatschek in seinem Studio Strassl Exklusiv zusammen und pflegt eine jahrelange Freundschaft. "Gerade beim Opernball kann man seiner Leidenschaft freien Lauf lassen. Außer bei den Debütantinnen, es gelten strenge Vorgaben, damit der Auftritt einheitlich bleibt. Aber auch hier findet man bei den Frisuren durchaus Möglichkeiten, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen", führt die Make-up-Spezialistin fort.

Mit Star-Friseur Robert Hubatschek (Strassl Exklusiv) pflegt sie enge Zusammenarbeit und eine jahrelange Freundschaft. ©handout/Böhler

Vertrauen beruht auf Diskretion und Verschwiegenheit

Diskretion und Verschwiegenheit zählen bei ihrem Beruf und im Umgang mit den Superstars zu den Grundvoraussetzungen. Gerade beim Opernball, wenn der Gang zum Stylisten von Fotografen begleitet wird oder die Presse an jeder Ecke lauert, schätzen die Reichen und Schönen die intime Atmosphäre und die Qualität, die Marina und ihre Arbeit auszeichnen.

"Guten Morgen Österreich": DJ Ötzi als Gast bei ORF-Journalistin Eva Pölzl und Marina Böhler. ©handout/Böhler

"Für mich ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn man im selben Hotel wie beispielsweise Kim Kardashian residiert und den Rummel um die Person aus nächster Nähe miterlebt", zeigt sich die Make-up-Artistin begeistert.

Hansi Hinterseer. ©handout/Böhler

Auch finanziell rentiere sich so ein Auftragsvolumen, kosten Make-up und Haare für so ein Ereignis gleich mehrere Hundert Euro, und das Trinkgeld falle ebenfalls weit höher aus als gewöhnlich.

Schlagersternchen Melissa Naschenweng. ©handout/Böhler

Vorbereitung der Stars fürs TV

Zu ihren Auftraggebern zählen neben zahlreichen Veranstaltern der ORF oder auch Vorarlberg LIVE, wenn es darum geht, Moderatoren und Studiogäste optisch für das grelle Scheinwerferlicht in den TV-Studios vorzubereiten. "In meiner Karriere durfte ich schon mit zahlreichen Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Besonders sympathisch waren Hansi Hinterseer, Nik P. oder Andreas Gabalier sowie Melissa Naschenweng", erinnert sich die erfolgreiche Stylistin. An DJ Ötzi, Johnny Logan oder Florian Silbereisen durfte sie ebenfalls schon Hand anlegen.

Nik P. und Marina Böhler. ©handout/Böhler

Make-up für besondere Anlässe

Wer sich also immer schon wie ein Superstar fühlen möchte, oder für Hochzeiten oder auf der Tanzfläche einen besonderen Look sucht, liegt bei Marina Böhler goldrichtig. Und sollte sich bereits frühzeitig um einen Termin in ihrem Studio "La Extravaganza" in Schwarzach bemühen.

Auch Andreas Gabalier vertraut auf die Fähigkeiten der diplomierten Stylistin. ©handout/Böhler