„Stylische Mode muss nicht teuer sein“

Aus dem Fashion-Blog Stylemocca wurde für die Lauteracherin Theresa Pfanner aus einem Hobby ein erfolgreiches Business.

von Philipp Mück/Wann&Wo

Seit sie klein ist philosophiert Theresa über die neuesten Trends und interessiert sich für Mode. Freunde bezeichnen Theresa liebevoll als „Shopaholic“. „Schon zu meiner Schulzeit war ich aktiv auf Instagram. Der Kommunikationsaustausch in der Social-Media-Welt hat mich von Anfang an fasziniert“, meint Theresa Pfanner aus Lauterach. Nach stetig wachsenden Follower-Zahlen, wurde die junge Trendsetterin dann während ihres Studiums von ihrem Freund Marc dazu ermutigt, das Ganze professionell zu starten. Seither betreiben die zwei den Blog Stylemocca gemeinsam. Theresa ist dabei für den Kundenkontakt, die Texterfassung und Fotobearbeitung zuständig. Marc kümmert sich um die Fotografie, Buchhaltung und anderweitige Backoffice-Tätigkeiten, wie das Blogdesign. Obwohl die Welt der beiden auf dem Blog und Social-Media oft schon fast perfekt wirkt, ist das Business jedoch mit sehr viel Arbeit und Zeit verbunden. Heute liefern Theresa und Marc mittlerweile über 40.000 Followern Anekdoten und Texte, perfekt in Szene gesetzt, mit hochwertigen Bildern aus der Welt der Mode.

Bloggen – mehr als nur Fotos Während ihres Auslandssemesters in Melbourne und Praktikas in Berlin, haben Theresa und Marc Stylemocca kontinuierlich ausgebaut. Was oft vergessen wird: Wie in jedem Business spielen neben der klassischen Blogarbeit auch steuerliche, kaufmännische und rechtliche Aspekte, wie zum Beispiel die neue DSGVO, eine große Rolle. Das heißt, hinter den inszenierten Bildern steckt eine Menge mehr, als das bloße Auge erahnen lässt. Der Einsatz und die Mühen der Lauteracherin lohnen sich auf jeden Fall, denn

Stylemocca verzaubert regelmäßig Tausende von Follower. Auf dem Blog möchte Theresa die Leser an ihren Gedanken teilhaben lassen und sie in ihr Leben involvieren.

„Nichts ist attraktiver als eine Frau, die Selbstbewusstsein ausstrahlt und sich in ihrem Outfit und Körper wohl fühlt. Ich möchte kein Fashion-Blogger sein, der ausschließlich High-End-Produkte, Editorial-Looks und extravagante Outfits präsentiert. Ich möchte meine Leser mit individuellen, modischen, aber dennoch cleanen Looks inspirieren und ihnen zeigen, dass stylische Mode nicht immer teuer sein muss,“ meint die fotogene Schönheit.