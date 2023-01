Sturz nach Feier - Neue Details zu Brunners Unfall

Nach der Parlamentseröffnungsfeier hatte Finanzminister Brunner einen schweren Sturz von seinem E-Scooter.

In der Nacht auf den vergangenen Freitag passierte der Sturz. "Heute" enthüllt neue Details zum Unfall. Brunner soll laut Medienberichten auf dem Heimweg von der Eröffnungsfeier des sanierten Parlaments gewesen sein. Anwesende würden berichtet haben, ihn noch zur späten Stunde in "fröhlicher Gemütsverfassung" gesehen zu haben.

In der Nähe der Freyung in der Wiener Innenstadt soll es zum Sturz gekommen sein. Der Minister sei bewusstlos von Passanten entdeckt worden. Diese riefen die Rettung, die den Minister ins AKH gebracht hat.

Gerüchte um Schädelbasisbruch

Der Minister befindet sich immer noch in ärztlicher Behandlung und soll am Freitag entlassen werden. Dann soll er seine Amtsgeschäfte von zu Hause in Vorarlberg aus erledigen.