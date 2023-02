Sturz in vier Meter Tiefe - Mann (69) geborgen

Am 03.02.2023 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Zwischenfall in Damüls. Ein 69-Jähriger wurde schwer verletzt und mittels Hubschrauber geborgen werden.

Ein 69-jähriger Skifahrer, der auf der blauen Piste Nr. 15 von der Ragazer Bergstation in Richtung Talstation fuhr, wurde von einem anderen Skifahrer auf der Piste abgeschnitten. Der Mann musste nach rechts über den rechten Pistenrand hinaus ausweichen, was zu einem Sturz in eine etwa vier Meter tiefe Wanne führte.