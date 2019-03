Sturmwarnung für Vorarlberg - Schlechte Vorzeichen für Funken

Mit Sonntag Nachmittag ist der Wind in Vorarlberg deutlich aufgefrischt. Die ZAMG setzt die Sturmwarnung auf Stufe 2 und in kleinen Teilen Vorarlbergs auf Stufe 3 der 4-teiligen Skala.

Zunehmend stürmisch ist es Sonntag im Ländle, auf den Bergen herrscht sogar teils orkanartiger Wind. In der Nacht zum Montag viele Wolken, und teils schwerer Sturm zwischen Rohrspitz und Teilen des Bregenzerwaldes prognostiziert. Nachlassen wird der Wind erst am Dienstag.

Gelb bedeutet in der Darstellung der ZAMG “Vorsicht!”, Orange steht für “Achtung!!” – Die maximale Stufe vier wäre mit Rot gekennzeichnet und steht für “Gefahr!!!”

Viele Funken werden verschoben

Aufgrund des Windes müssen viele Funkenzünfte das Abbrennen ihrer Funken auf das nächste Wochenende verschieben. In Bartholomäberg ist der Funken der Funkenzunft Jetzmunt durch den starken Wind sogar umgestürzt. Die für den Funken in Bartholomäberg zuständige Zunft Jetzmunt kündigte aber bereits an, den Scheiterhaufen wieder aufbauen zu wollen und am kommenden Sonntag anzuzünden.