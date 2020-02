Sturm "Sabine" machte auch vor der Cashpoint Arena nicht Halt

Die Dachplane der Nordtribüne wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Sturmtief „Sabine“ hat leider auch in der CASHPOINT Arena ihre Spuren hinterlassen. Die Dachplane der Nordtribüne hielt den Sturmböen in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht Stand. Mithilfe der Feuerwehr, die gegen 2 Uhr ausrückte, konnte die Plane gesichert werden, so dass keine Gefahr für Außenstehende entstand.