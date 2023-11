Stürmisches Wetter am Bodensee: Wellen erschweren den Weg zwischen Lochau und Bregenz

Der Bodensee zeigt sich von seiner rauen Seite: Sturmböen und hohe Wellen zwischen Lochau und Bregenz machen das Durchkommen für Fußgänger zur Herausforderung.

Das ganze Video vom stürmischen Wetter am See:

Das Wetter am Wochenende:

Regen und Schnee werden am Freitagnachmittag begleitet von starken bis stürmischen Windböen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 1200 bis 1500 Metern und sinkt bis zum Abend auf 900 bis 600 Meter, in der Nacht schneit es bis ins Rheintal. Höchstwerte: 3 bis 7 Grad, nachmittags rascher Rückgang der Temperaturen.

Samstag

Am Samstag bleibt es stark bewölkt bis trüb und kalt. Am Vormittag ist es länger trocken, Schneefall und Wind verstärken sich am Nachmittag wieder. Die Schneefallgrenze pendelt je nach Intensität und Windeinfluss zwischen tiefen Lagen und 600 Metern. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt in den Nordweststaulagen vom Kleinwalsertal bis zur Arlbergregion. Tiefstwerte: -3 bis +1 Grad, Höchstwerte: -1 bis +3 Grad.