Sturmfront über Ländle sorgt für zahlreiche Schäden

Gewitter, Starkregen, Sturm und Hagel begleiten Vorarlberg voraussichtlich über den ganzen Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden und richten zahlreiche Schäden an.

Am Sonntag tobte eine Sturmfront über dem Ländle: Mit Starkregen, Sturm, Gewitter und teilweise sogar Hagel hält sie Vorarlberg voraussichtlich bis in die Abendstunden auf Trab. Das Unwetter richtete im Ländle bereits an vielen Orten Verwüstung an: Überflutete Keller, Wohnungen und Geschäfte, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und andere Schäden häufen sich! Im ganzen Land sind die Feuerwehren im Einsatz.