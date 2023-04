Sturm vs Rapid, Austria vs LASK, Salzburg in Klagenfurt

Auftakt der Meistergruppe in der österreichischen Bundesliga.

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 1. Spieltag

FK Austria Wien – LASK Linz Sonntag, 02.04.2023, 14:30 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der LASK ist in der Bundesliga seit sieben Auswärtsspielen beim FK Austria Wien ungeschlagen (4S 3U) – erstmals so lange. Von den aktuellen BL-Teams hat der LASK momentan nur gegen den SCR Altach eine längere deratige Serie (12 Auswärtsspiele – 8S 4U).

Der FK Austria Wien gewann sechs der ersten 11 Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga und damit bereits nach dem Ende des Grunddurchgangs so viele wie in der gesamten Vorsaison (6S in 16 Heimspielen).

Der LASK verlor nur eines der ersten 11 Auswärtsspiele. Das gelang den Linzer Athletikern seit Gründung der Bundesliga zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 11 BL-Auswärtsspiele der Saison gewonnen wurden.

Der FK Austria Wien erzielte sieben Tore nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Die zweitmeisten Tore nach Hohen Ballgewinnen erzielte in dieser Saison der LASK (5, wie der SK Sturm).

Der LASK erzielte 20 Tore in der ersten Hälfte – Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Allerdings blieben die Linzer Athletiker in den beiden Duellen dieser BL-Saison gegen den FK Austria Wien ohne Treffer in den ersten 45 Minuten.

Austria Klagenfurt vs RB Salzburg

SK Austria Klagenfurt – FC Salzburg Sonntag, 02.04.2023, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Daniel Pfister

Der SK Austria Klagenfurt kassierte in den 22 Spielen im Grunddurchgang 10 Niederlagen. In der Vorsaison kassierte Klagenfurt Niederlage Nummer 10 erst im 28. Spiel (gegen den WAC, 2-3 H). Allerdings holten die Klagenfurter auch neun Siege aus den ersten 22 Spielen dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in der gesamten Vorsaison in 32 Spielen (8 Siege).

Der FC Salzburg holte 55 Punkte aus den ersten 22 BL-Spielen (wie 2018/19 und 2021/22) – nie mehr und als einziges Team in der Drei-Punkte-Ära. Salzburg ist seit der 2. Runde (1-2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (16S 4U), gab aber in Runde 22 (1:1 gegen Altach) nach zuvor acht Siegen in Folge wieder Punkte ab.

Der SK Austria Klagenfurt gewann die letzten beiden Heimspiele in der Bundesliga (3-0 gegen Altach und 1-0 gegen Hartberg). Drei BL-Heimsiege in Folge gelangen der Klagenfurter Austria noch nie und gegen Salzburg blieb Klagenfurt in den letzten beiden BL-Heimspielen sogar torlos (0:6 und 0:1).

Der FC Salzburg gewann 10 BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Rekord in der Bundesliga an Auswärtssiegen in Folge liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie FK Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 12 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga und mehr als doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (5). Salzburg kassierte drei Gegentore per Kopf – nur der LASK (2) in dieser BL-Saison weniger.

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Rapid Wien

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien Sonntag, 02.04.2023, 17:00 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (5S 3U) – erstmals so lange in der Geschichte der österreichischen Bundesliga. Weiters gewann der SK Sturm beide Duelle in dieser BL-Saison – innerhalb einer Saison gab es zuletzt 2016/17 zwei Siege in Folge und mehr zuletzt 1999/2000 (damals 3).

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga sieben Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – wie zuletzt von März 2008 bis Mai 2010 (damals sogar in 9 in Folge).

Der SK Sturm Graz holte 48 Punkte aus den ersten 22 BL-Spielen – so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga nur 1997/98 (damals sogar 51). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen –nur 1997/98 (1) waren es nach den ersten 22 Spielen weniger.

Beim SK Sturm Graz trafen 18 verschiedene Spieler – Höchstwert im Grunddurchgang dieser Saison in der Bundesliga. BL-Rekord einer gesamten Saison sind 19 verschiedene Schützen vom FC Salzburg 2019/20.

Der SK Rapid Wien erzielte 13 Tore nach Flanken –Bestwert in dieser Saison in der Bundesliga. Es schlug zudem kein anderes BL-Team so viele Flanken aus dem Spiel (338), erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (80) und anteilig erfolgreiche Flanken aus dem Spiel (23,4%) wie die Hütteldorfer.

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 22 17 4 1 49:13 27

2. SK Sturm Graz 22 14 6 2 37:15 24

3. LASK Linz 22 10 8 4 38:28 19

4. SK Rapid Wien 22 10 3 9 34:26 16

5. FK Austria Wien 22 10 5 7 37:31 16