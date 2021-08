Sturm und Rapid jubeln - LASK nur mit Remis

Europa League Play-off: Rapid jubelt über Heimsieg gegen Luhansk, Sturm dreht Spiel in Slowenien. LASK im Conference League Play-off nur Remis.

Rapid mit klarem Heimsieg

Rapid empfing dabei das ukrainische Team Saria Luhansk. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit wenigen Chancen auf beiden Seiten brachte Fountas die Wiener in der 29. Minute nach einer schönen Einzelaktion mit 1:0 in Führung. Da in weiterer Folge beide Mannschaften gute Chancen ausließen, ging es mit diesem Spielstand in die Pause.