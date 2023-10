Sturm legte Teile Vorarlbergs lahm: Waldkindergarten und Bahnverkehr betroffen

Die prognostizierten Föhnwinde in Vorarlberg haben bereits am Freitagvormittag zu mehreren Einsätzen geführt. Besonders betroffen war die Region um Feldkirch. In Rankweil musste ein Waldkindergarten evakuiert werden, und auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt.

Das Sturmtief, das am Freitagvormittag Vorarlberg erreichte, hielt die Feuerwehr und die Stadtwerke, insbesondere im Raum Feldkirch, in Atem. Die umgestürzten Bäume und abgedeckten Dächer veranlassten zahlreiche Rettungseinsätze. Insgesamt wurden am Freitagvormittag rund 65 Einsätze gezählt. Auch in Dornbirn und Bregenz waren die Einsatzkräfte gefordert.

Evakuierung eines Kindergartens in Rankweil

In Rankweil kam es zur Evakuierung eines Waldkindergartens nach dem Umsturz eines Baumes nahe der Einrichtung

Bahnverkehr gestört

Die Föhnwinde sorgten auch für erhebliche Störungen im Bahnverkehr zwischen Feldkirch und Buchs sowie zwischen Bregenz und Lauterach. Ein umgestürzter Baum und ein vom Wind losgerissenes Blech führten zu Unterbrechungen im Bahnverkehr.

Weitere Bundesländer betroffen

Nicht nur Vorarlberg, sondern auch Salzburg und Tirol spüren die Auswirkungen des Föhnsturms. Speziell in den Tauern-Tälern und im Raum Innsbruck, Wipptal sowie Zillertal wird mit Orkanböen und erheblichen Windgeschwindigkeiten gerechnet. In einigen Regionen wurde sogar die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Erst am Abend soll sich die Wetterlage beruhigen.

