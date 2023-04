Sturm Graz will Salzburg biegen, LASK vs Rapid, Austria-Duell

Zwei der drei Sonntag-Spiele in Bundesliga sind "Kracher".

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 4. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Austria Wien vs Klagenfurt

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt Sonntag 14.30 Uhr, SR Stefan Ebner

Der FK Austria Wien ist gegen den SK Austria Klagenfurt in der Bundesliga ungeschlagen (2S 4U). Der FK Austria Wien traf in den letzten drei Duellen jeweils mindestens doppelt.

Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga in den ersten vier Heimspielen im Jahr 2023 ungeschlagen – wie bereits in der Vorsaison (je 3S 1U). Michael Wimmer blieb in seinen ersten vier BL-Heimspielen als Austria-Wien-Trainer ungeschlagen – wie sein direkter Vorgänger Manfred Schmid (sogar 6 – 1S 5U).

Der SK Austria Klagenfurt feierte fünf Auswärtssiege in dieser Saison der Bundesliga und damit mehr als in der gesamten Vorsaison (4S in 16 Auswärtsspielen). Die Klagenfurter feierten in der Vorsaison in der Meistergruppe nur einen Sieg (3U 6N), diesen allerdings in einem Auswärtsspiel am 17. April 2022 beim WAC (2:1).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 16 Tore nach Standardsituationen – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga und nur um eines weniger als in der gesamten Vorsaison (17). Der FK Austria Wien kassierte 13 Gegentore nach Standards – nur der SC Austria Lustenau (15) in dieser BL-Saison mehr.

Austria Wiens Haris Tabakovic erzielte im Jahr 2023 in der Bundesliga 10 Tore und war an 11 Toren direkt beteiligt – jeweiliger Höchstwert. In Runde 26 fehlt er allerdings aufgrund einer Gelb-Rotsperre. Der FK Austria Wien blieb in dieser Saison in Spielen ohne den 28-jährigen Schweizer sieglos (2U 1N) und erzielte fast ein Tor weniger pro Spiel ohne Tabakovic (1.0) als mit ihm (1.9).

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs Rapid Wien

LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag 14.30 Uhr, SR Alan Kijas

Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga gegen den LASK 12 Spiele in Folge (insgesamt 24 Tore) – wie zuletzt von 1987 bis 1995 (ebenfalls 12 Spiele).

Der LASK gewann in der Bundesliga nur eines der letzten 11 Duelle gegen den SK Rapid Wien (2:1 im Heimspiel in Runde 4) bei zwei Remis und acht Niederlagen. In BL-Heimspielen sind die Linzer Athletiker seit drei Spielen gegen Rapid ungeschlagen (1S 2U) – länger ohne BL-Heimniederlage gegen die Hütteldorfer blieb der LASK zuletzt von März 2000 bis August 2007 (4 – 2S 2U).

Der LASK blieb erstmals in den ersten drei Spielen der Meistergruppe ungeschlagen (1S 2U) und verlor im Kalenderjahr 2023 in der Bundesliga nur eines der neun BL-Spiele (4S 4U) – nur Salzburg ist 2023 noch ungeschlagen (6S 3U).

Der SK Rapid Wien erzielte fünf Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – wie der SC Austria Lustenau und kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Rapids Guido Burgstaller war an 17 Toren in dieser Saison der Bundesliga direkt beteiligt (16 Tore, 1 Assist) – geteilter Höchstwert mit Keito Nakamura vom LASK. 16 Tore erzielte sonst nur Markus Pink. Burgstaller fehlt gegen den LASK allerdings aufgrund einer Gelbsperre (5. Gelbe Karte) und damit erstmals in einem BL-Spiel dieser Saison.

Der Ticker vom Spiel SK Sturm Graz vs FC RB Salzburg

SK Sturm Graz – FC RB Salzburg Sonntag 17 Uhr, SR Harald Lechner

Zum 12. Mal duellieren sich der SK Sturm Graz und FC Salzburg als Führungsduo in einem Spiel der Bundesliga. Sturm gewann drei dieser Spiele, Salzburg deren sechs, bei zwei Remis.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den FC Salzburg ungeschlagen (2S 1U) – wie zuletzt 2016 (damals sogar 4 in Folge). Die Steirer gewannen die letzten beiden BL-Heimspiele gegen Salzburg – erstmals seit 2006. Mehr BL-Heimsiege in Folge gegen Salzburg gelangen Sturm zuletzt von Oktober 1997 bis Oktober 1998 (damals 3).

Der FC Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz in der Bundesliga ungeschlagen (17S 6U). So lange blieben die Salzburger zuvor nur von Dezember 2012 bis November 2013 ungeschlagen (damals 33 Spiele – Bundesliga-Rekord).

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 11 Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie. Der Bundesliga-Rekord an Auswärtssiegen in Folge liegt bei 12 und wurde vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie FK Austria Wien (Mai bis November 1985) aufgestellt.

Der SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg haben in dieser Saison der Bundesliga die geteilt meisten Vertikalangriffe (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) mit je 50. Allerdings hatte Sturm in dieser BL-Saison die wenigsten Spielzüge mit mind. 10 Pässen (50), während Salzburg die meisten solcher Spielzüge aufweist (146).

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 25 18 6 1 55:16 32

2. SK Sturm Graz 25 16 6 3 43:18 30

3. LASK Linz 25 11 10 4 42:31 24

4. SK Rapid Wien 25 11 4 10 41:33 20

5. FK Austria Wien 25 10 8 7 45:39 19