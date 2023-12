Sturm Graz war eine Nummer zu groß für Altach

Torhüter Stojanovic sorgte am heutigen Abend dafür, dass das Spiel gegen Sturm Graz nur mit 1:0 verloren ging.

Im letzten Spiel des Jahres 2023 ging es für den SCR Altach heute zum schweren Auswärtsspiel bei Sturm Graz. Die Grazer, in der Tabelle knapp hinter Salzburg souveräner Zweiter, waren dabei natürlich klarer Favorit. Doch die Gäste aus dem Ländle wollten den Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen, die Grazer so lange wie möglich ärgern und vielleicht sogar mit Punkten im Gepäck nach Hause fahren.

Doch lange konnte man die Hausherren nicht ärgern, denn bereits in der 3. Minute sorgte Jatta nach einem Altacher Ballverlust im Mittelfeld für das frühe 1:0. Nur fünf Minuten später hatten die Altacher großes Glück, als ein Stankovic-Kopfball an die Querlatte prallte. Auch in weiterer Folge waren die Grazer das klar bessere Team, das immer wieder gefährlich vor das Tor kam. Die Altacher standen unter Dauerdruck und konnten nur selten für Entlastung sorgen. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Santos, der per Distanzschuss am Pfosten scheiterte.