Sturm Graz vs Austria Wien, Rapid Wien gegen Salzburg

Die beiden Bundesliga-Partien vom Mittwoch im Liveticker.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 5. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Austria Wien

SK Sturm Graz – FK Austria Wien Mittwoch 18.30 Uhr

Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga beide Duelle gegen den FK Austria Wien – vergangene Saison gewann die Wiener Austria noch zwei Duelle, bei einem Remis und einer Niederlage. Mehr als zwei Saisonsiege gegen die Austria gelangen den Steirern zuletzt 1999/2000 (3).

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (3S 2U) – wie zuletzt von 2014 bis 2016 (damals sogar 6 Heimspiele). Die Steirer gewannen erstmals seit 2015 zwei BL-Heimspiele gegen die Wiener Austria in Folge.

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga zwei der fünf Heimspiele in diesem Kalenderjahr und damit so viele wie von den 15 BL-Heimspielen im Kalenderjahr 2022. Sturm verlor zwei der letzten drei Heimspiele in der Meistergruppe – so viele wie von den vorangegangenen neun Meistergruppen-Heimspielen.

FK-Austria-Wien-Spieler Andreas Gruber erzielte gegen den SK Austria Klagenfurt in Runde 26 sein siebentes Tor in dieser Saison der Bundesliga – so viele Saisontore gelangen ihm zuvor nur 2019/20 für den SV Mattersburg (12). Für den SK Puntigamer Sturm Graz absolvierte er seine ersten 58 BL-Spiele und erzielte fünf Tore in diesen drei BL-Saisonen – zwei weniger als in dieser Saison für den FK Austria Wien.

SK Sturm-Graz-Spieler Manprit Sarkaria traf beim 3:1-Sieg gegen den FK Austria Wien im letzten Duell. Für die Wiener Austria erzielte er in der Bundesliga in 69 Spielen 11 Tore, für Sturm in 53 BL-Spielen 17 Tore, vier davon erzielte er gegen sein Ex-Team – gegen kein Team traf er in der Bundesliga häufiger.

Der Ticker vom Spiel Rapid Wien vs Salzburg

SK Rapid Wien – FC RB Salzburg Mittwoch 20.30 Uhr

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 14 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (12S 2U). In der Bundesliga-Historie blieb der SK Rapid Wien nur gegen den FK Austria Wien von 2001 bis 2005 (16 Spiele) in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Auswärtsspielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen und verlor nur eines der letzten 16 BL-Auswärtsspiele bei Rapid (0:2 am 24.2.2019, dazu 11S 4U). Weiters gewann Salzburg erstmals vier BL-Auswärtsspiele bei Rapid in Folge und als vierter Klub insgesamt nach Innsbruck, Austria Wien und dem SK Sturm . Fünf Auswärtssiege in Folge bei Rapid gelangen noch keinem BL-Klub.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 12 Auswärtsspiele in Folge und stellte damit den Bundesliga-Rekord an Auswärtssiegen in Folge vom LASK (Mai 2019 bis März 2020) sowie dem FK Austria Wien (Mai bis November 1985) ein. Weiters gewann Salzburg 12 der ersten 13 BL-Auswärtsspiele – als erstes Team der BL-Historie zu diesem Zeitpunkt einer BL-Saison.

Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in fünf Heimspielen in Folge mindestens doppelt (insgesamt 13 Tore). Eine derartige Trefferserie gelang den Hütteldorfern zuletzt von Juni bis November 2020 (ebenfalls 5 BL-Heimspiele). Das Heimspiel im Grunddurchgang gegen den FC Red Bull Salzburg verlor der SK Rapid Wien mit 2:4.

Rapids Guido Burgstaller traf in der Bundesliga in sieben Heimspielen in Folge und stellte damit den Rapid-Rekord ein. Eine derartige Heimtorserie hatten bei Rapid sonst nur Hamdi Salihi 2009 und Zlatko Kranjcar 1988/89. Der 33-jährige Angreifer ist nach seiner Gelbsperre in Runde 26 nun wieder einsatzberechtigt, gegen den FC Red Bull Salzburg erzielte er in der Bundesliga sechs Tore (wie gegen Sturm und Ried) – gegen kein Team mehr.

LASK Linz – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 26 19 6 1 57:16 35

2. SK Sturm Graz 26 16 6 4 43:20 30

3. LASK Linz 26 12 10 4 45:32 27

4. SK Rapid Wien 26 11 4 11 42:36 20

5. FK Austria Wien 26 10 8 8 46:41 19