Sturm Graz unterliegt bei Ajax Amsterdam

Im Hinspiel der 2. Runde in der Qualifikation zur UEFA Champions League setzte es für Sturm Graz in Amsterdam eine 0:2-Niederlage.

Auf den österreichischen Cupsieger und Vizemeister Sturm Graz wartete in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League mit Ajax Amsterdam ein ganz harter Brocken. Die neu formierte Vogel-Elf ging als klarer Underdog in das Duell mit dem niederländischen Traditionsverein.

Zunächst präsentierten sich die Steirer nicht schlecht, in der ersten Viertelstunde ließ man so gut wie nichts zu und wurde selbst durch zwei Standardsituationen gefährlich. Quasi aus dem Nichts geriet Sturm dann aber nach einem Fehler von Goalie Siebenhandl in Rückstand, der Keeper ließ einen eher harmlosen Schuss von Ziyech passieren. In weiterer Folge war Ajax ganz klar spielbestimmend, schnürte die Grazer immer mehr ein. Nur die etwas fahrlässige Chancenverwertung verhinderte eine höhere Pausenführung.