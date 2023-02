Sturm Graz und A.Wien sind in den Heimspielen der Favorit

Zwei Partien in der Ö.Bundesliga werden am Samstag angepfiffen.

Der Ticker vom Spiel Austria Wien vs Hartberg

FK Austria Wien – TSV Hartberg Samstag, 25.02.2023, 17:00 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga die letzten fünf Spiele gegen den TSV Hartberg. Mehr BL-Siege in Folge gegen ein Team feierten die Wiener zuletzt gegen den SV Mattersburg (6 von April 2016 bis August 2017). Die Wiener Austria traf bei all diesen fünf Siegen immer mindestens doppelt (insgesamt 15 Tore) – erstmals gegen Hartberg so oft in Folge.

Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga in drei der letzten vier Duelle gegen den TSV Hartberg ohne Gegentor und damit so häufig wie in den ersten 10 BL-Duellen gegen die Oststeirer. Im Hinspiel in Runde 8 blieb der FAK erstmals in dieser BL-Saison ohne Gegentor und beendete die längste Gegentorserie des FAK seit BL-Gründung (nach saisonübergreifend 18 Spielen).

Der FK Austria Wien holte in dieser Saison der Bundesliga 14 Punkte aus den ersten neun Heimspielen – so viele wie zuletzt 2019/20. Mehr als die drei Niederlagen nach neun BL-Heimspielen gab es zuletzt 2017/18 (4). Allerdings verlor die Austria drei der letzten fünf Heimspiele – davor blieben die Wiener in den ersten vier Heimspielen dieser BL-Saison ungeschlagen.

Der TSV Hartberg gewann den Frühjahrs-Auftakt in Ried mit 1:0 – es war der erste Punktgewinn in der Fremde nach zuvor drei Auswärts-Niederlagen. Trotz des Sieges verloren die Oststeirer sechs der ersten neun Auswärtsspiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga und gleich viele wie in der gesamten Vorsaison.

Hartbergs Dario Tadic traf vergangene Runde gegen den SK Sturm Graz erstmals wieder seit dem 11. Spieltag. Es war sein 48. BL-Tor für Hartberg – damit baute er den Klubrekord weiter aus. Tadic war an 60 Toren direkt beteiligt (48 Tore, 12 Assists) – er ist damit auch der All-Time-Topscorer der Oststeirer in der BL. Die ersten sechs seiner 61 BL-Tore erzielte er von 2010 bis 2011 für den FK Austria Wien.

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Klagenfurt

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Samstag, 25.02.2023, 17:00 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter: Alan Kijas

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga alle fünf Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt – gegen kein anderes Team spielte der SK Sturm so oft und gewann dabei immer. Am 12. September 2021 ging Klagenfurt auswärts beim SK Sturm mit 1:0 in Führung und verlor anschließend dennoch mit 1:2. Das war die erste BL-Niederlage der Klagenfurter nach 1:0-Führung in deren BL-Historie.

Der SK Sturm Graz holte aus den ersten 18 Spielen 39 Punkte – mehr waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison der Bundesliga zuletzt 2017/18 (41). Sturm verlor nur eins der ersten 18 BL-Spiele (11S 6U) – so wenige wie zuvor nur 1997/98.

Der SK Sturm Graz in der Bundesliga ist seit 13 Spielen ungeschlagen (9S 4U) – so lange wie zuletzt 1999/00 unter Ivica Osim (auch 13 Spiele). Eine längere Serie hatte Sturm zuletzt 1997/98 ebenfalls unter Osim (19 Spiele – geteilter Klubrekord).

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga die letzten fünf Heimspiele – eine längere Serie gelang den Steirern zuletzt 2011/12. Sturm gewann sieben der ersten neun BL-Heimspiele – das gelang zuletzt 2017/18.