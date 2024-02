Sturm Graz jubelt über deutlichen Hinspielerfolg

Die Steirer besiegen Slovan Bratislava nach guter Leistung verdient mit 4:1.

Tolle Ausgangslage für das Rückspiel

Die Anfangsphase hatte es dann in sich, nach nur acht Minuten stand es bereits 1:1. Zunächst brachte Biereth die Steirer mit seinem Schuss ins kurze Eck in Front (4.), die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten und Rodrigues war schließlich Nutznießer eines vorangegangen Abspielfehlers im Aufbau der "Blackies" (8.).

In der Nachspielzeit sollten die Bemühungen der Steirer dann aber doch noch mit einem weiteren Treffer belohnt werden. Der erst 18jährige Camara stellte mit einem präzisen Flachschuss den 4:1-Endstand her. Mit einem komfortablen Vorsprung von drei Toren geht der österreichische Vizemeister und letzte rot-weiß-rote Vertreter in Europa nächste Woche ins Rückspiel in der slowakischen Hauptstadt.