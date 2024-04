Sturm Graz gewinnt in Salzburg und steht erneut im Endspiel um den ÖFB-Cup

Im Endspiel des Uniqa ÖFB-Cups treffen erneut Sturm Graz und Rapid Wien aufeinander. Der Titelverteidiger aus der Steiermark eliminiert Meister Salzburg mit einem 4:3-Auswärtserfolg.

Der SK Sturm Graz machte mit einem 4:3-Auswärtserfolg in Salzburg den Finaleinzug perfekt und sorgt damit für eine Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr. Denn erneut treffen die "Blackies" in Klagenfurt auf Rapid Wien.

Entscheidung nach der Pause

Im Duell der zwei aktuell besten Teams in Österreich revanchierten sich die Steirer für die erst kürzlich erlittene Niederlage in der Meisterschaft. Zwar brachte Solet den Serienmeister früh in Front (11.), noch vor der Pause schloss Boiving eine schöne Kombination der Gäste zum 1:1-Pausenstand ab.