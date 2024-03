Sturm Graz gegen Lille ohne Chance

Sturm Graz musste sich im Achtelfinal-Hinspiel OSC Lille zu Hause klar mit 0:3 geschlagen geben.

Für Sturm Graz stand heute bereits am frühen Abend das Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League statt. Gegner dabei war der französische Vizemeister OSC Lille. Dabei wollte sich das Team von Trainer Christian Ilzer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen.

Die Franzosen agierten von Beginn weg jedoch sehr konsequent und hatten viel Ballbesitz. Sturm Graz tat sich gegen das Topteam aus der League 1 extrem schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren. In der 28. Minute gingen die Gäste dann nicht unverdient in Führung. Goalgetter Jonathan David versenkte den Ball nach Vorarbeit von Youngster Bouaddi zum 0:1. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht, denn Jonathan David erhöhte bereits in der 51. Minute auf 0.2. Zehn Minuten später verpasste Kiteishvili den Anschlusstreffer nur knapp. In der 71. Minute war das Spiel endgültig entschieden, denn Edon Zhegrova stellte mit einem Schuss aus dem linken Halbfeld nach einem Eckball auf 0:3. Am Ende blieb es bei der klaren Niederlage für die Grazer - der Klassenunterschied war am heutigen Abend deutlich zu sehen und einzig Torhüter Jaros verhinderte eine höhere Niederlage. Sturm braucht im Rückspiel in Lille damit ein großes Fußballwunder, um doch noch in das Viertelfinale zu kommen.