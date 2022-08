Sturm Graz verlor vs LASK Linz, Salzburg siegt gegen Klagenfurt

Zwei interessante Duelle gab es am Samstag in der österreichischen Bundesliga.

Das Match im Liveticker

self all Open preferences.

FC RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt Samstag, 20.08.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga am 16. Spieltag der Vorsaison mit 2:1 gegen den FC Salzburg und fügte damit Salzburg die erste von zwei Niederlagen 2021/22 zu. Salzburg gab gegen Klagenfurt zweimal Punkte ab (1U 1N) – häufiger als gegen jedes andere Team.

Der FC Salzburg gab vergangene Saison in der Bundesliga zweimal Punkte in Heimspielen ab – einmal davon gegen den SK Austria Klagenfurt am 32. Spieltag (1:1). Die Kärntner waren damit der erste Aufsteiger seit dem FC Wacker Innsbruck 2018, der in Salzburg punktete.

Der SK Austria Klagenfurt feierte in der Bundesliga in der 4. Runde den ersten Saisonsieg und den ersten BL-Heimsieg seit Februar (damals 2:0 gegen Altach). Die Kärntner blieben erstmals seit Beginn der Gruppenphase 2021/22 zwei BL-Spiele in Folge ungeschlagen.

Der FC Salzburg erzielte fünf Tore in der zweiten Hälfte (wie Altach) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr. Salzburg erzielte neun der elf Bundesliga-Tore gegen den SK Austria Klagenfurt in den zweiten 45 Minuten.

Der FC Salzburg ist seit Jahresbeginn 2021 in Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (25S 3U). Der letzte Klub, der in Salzburg gewann, kommt aus Kärnten – der RZ Pellets WAC siegte am 20. Dezember 2020 mit 3:2.

Das Match im Ticker

self all Open preferences.

SK Sturm Graz – LASK Linz Samstag, 20.08.2022, 19:30 Uhr, Merkur Arena

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit vier Spielen gegen den LASK ungeschlagen (2S 2U). Zuvor hatte der LASK gegen Sturm vier BL-Spiele in Folge gewonnen – erstmals. In drei der letzten vier BL-Spiele gegen den LASK erzielte der SK Sturm drei Tore.

Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der letzten acht Auswärtsspiele beim SK Sturm Graz (17 Tore) – erstmals. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten haben die Linzer Athletiker aktuell eine derartige Serie.

Der LASK ist zwei Spieltage in Folge Tabellenführer der Bundesliga – wie zuletzt im Frühjahr 2020 (damals 3 in Folge). Der LASK lag nach zwei der ersten vier Spieltage auf Platz 1. Das gelang den Linzer Athletikern in der österreichischen Bundesliga zuvor nur in der Saison 1998/99 unter Trainer-Legende Otto Baric.

Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten vier Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern erstmals in der Bundesliga-Historie.

Der SK Sturm Graz gewann erstmals seit der Saison 2017/18 wieder die ersten zwei Heimspiele einer Saison der Bundesliga – damals wurden die ersten drei Heimspiele gewonnen.

Bundesliga 2022/2023

5. Spieltag (20./21. August)

Cashpoint SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:2 (1:1); FC RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt 2:0 (0:0); SK Sturm Graz – LASK Linz 0:1 (0:0); Wolfsberger AC – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – TSV Hartberg verschoben; SV Ried – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. LASK Linz 13; 2. Salzburg 12; 3. Austria Lustenau 10; 4. Sturm Graz 8; 5. Rapid Wien 7; 6. Klagenfurt 4; 7. Tirol 4; 8. Altach 4; 9. Ried 4; 10. Hartberg 3; 11. WAC 2; 12. Austria Wien 1;

6. Spieltag (27./28. August)