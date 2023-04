Sturm Graz folgt Rapid Wien ins Cup-Finale

In einem sehr unterhaltsamen Halbfinalduell bezwingt Sturm Graz den LASK dank eines Traumtores von Horvat mit 1:0.

Im Duell zwischen Sturm Graz und dem LASK wurde der Finalgegner des SK Rapid Wien für das Uniqa ÖFB-Cup Finale ermittelt. Am Ende durften die Gastgeber über einen knappen 1:0-Erfolg jubeln.

Qualitativ hochwertige Partie

Aufgrund eines neuerlichen medizinischen Notfalls (bereits am Sonntag gegen Rapid musste ein Fan reanimiert werden) auf den Tribünen wurde der Anpfiff der Partie um eine Viertelstunde verschoben. Die Teams sollten nach diesen beunruhigenden Szenen allerdings schon bald für positive Aktionen sorgen, auf beiden Seiten gab es nach wenigen Minuten gute Gelegenheiten. Innerhalb einiger weniger Sekunden fanden die Oberösterreicher zwei Mal die Chance zur Führung vor. Zunächst traf Nakamura die Stange, direkt im Anschluss rettete Schnegg nach einem Luckeneder-Heber knapp vor der Linie.

Danach wurden auch die Steirer erstmals richtig gefährlich, aber weder Emegha noch Prass konnten die Kugel im gegnerischen Tor unterbringen. Ähnlich erging es Gazibegovic und Zulj, denen ebenfalls ein Treffer verwehrt bleiben sollte. So wurden nach überaus ereignisreichen und kurzweiligen 45 Minuten zwar mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt, beide Mannschaften zeigten über weite Strecken aber richtig guten Fußball.

Horvat mit dem Siegtreffer

Auch nach Wiederbeginn begegneten sich die Teams zumeist auf Augenhöhe, wenngleich es nicht mehr eine derart hohe Anzahl an Torchancen gab wie noch in Halbzeit eins. Insgesamt erlangten die Grazer aber mehr und mehr Kontrolle über das Spiel und nach 69 Minuten sollte dies in der Führung resultieren.