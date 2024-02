Sturm Graz fixiert Achtelfinalticket in der Conference League

Österreichs letzter Teilnehmer in einem europäischen Bewerb steht unter den besten sechzehn Mannschaft der Conference League

Nach einer offenen Anfangsphase übernahmen die Slowaken im Verlauf der ersten Halbzeit mehr und mehr das Kommando. Bei einem Lattenkracher von Kucka hatten die Steirer Glück (24.), in der Nachspielzeit war Keeper Jaros hellwach und verhinderte einen Gegentreffer. So wurden in der slowakischen Hauptstadt beim Spielstand von 0:0 die Seiten gewechselt.