Sturm geht bei Feyernoord Rotterdam mit 0:6 unter

Nach dem Sieg zum Auftakt der EL-Gruppenphase gegen Midtjylland kassierte Sturm Graz heute in Rotterdam eine deutliche Niederlage.

Nach dem Auftaktsieg zu Hause gegen Midtjylland ging es für Sturm Graz am zweiten Spieltag zu Feyernoord Rotterdam. Die Niederländer legten sehr druckvoll los und gingen bereits in der 9. Minute durch Jahanbakhsh mit 1:0 in Führung. In der 15. Minute verletzte sich dann auch noch Stürmer Emegha und der Torschütze aus dem ersten Spiel musste ausgewechselt werden. Nach einer halben Stunde kam es dann ganz bitter für Sturm Graz: In nur zehn Minuten erhöhte Feyernoord durch Hancko (31.), Danilo (34.) und Jahanbakhsh (41.) auf 4:0 und sorgte früh für eine Entscheidung.

Nach der Pause änderte sich nicht viel am Spielverlauf und Gimenez erhöhte in der 66. Minute auf 5:0. In der 78. Minute stellte Idrissi noch den 6:0-Endstand her und besiegelte endgültig die herbe Niederlage für Sturm Graz. Nach dem überraschend klaren 5:1-Heimsieg von Midjylland gegen Lazio Rom stehen alle vier Teams der Gruppe F nach zwei Spieltagen bei drei Punkten.

Gregoritsch schießt Freiburg zum Sieg

Der SC Freiburg mit den ÖFB-Teamspielern Lienhardt und Gregoritsch trat am zweiten Spieltag auswärts bei Olympiakos Piräus an. Und die Deutschen sorgten mit einer starken Leistung bereits in den ersten 45 Minuten für eine Vorentscheidung. Höfler (5.) und Gregoritsch (25.) erzielten die Treffer zum 2:0-Pausenstand. Nach der Pause erhöhte Gregoritsch in der 53. Minute auf 3:0. Dies war auch gleichzeitig der Endstand, wodurch Freiburg nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze lacht.

Ebenfalls siegreich blieb Manchester United bei Sheriff Tiraspol. Sancho und Ronaldo per Elfmeter lenkten das Spiel bereits in der ersten Halbzeit in die richtige Richtung. In der zweiten Halbzeit gab es keine weiteren Tore und Manchester United kehrte nach der Auftaktniederlage gegen Real Sociedad wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Spanier feierten mit dem 2:1 gegen Omonia Nikosia hingegen bereits den zweiten Sieg.