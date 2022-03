Sturm fordert Salzburg, Rapid in Klagenfurt, Austria vs WAC

Mit drei interessanten Duellen beginnt die Meisterrunde in der Ö-Bundesliga.

FK Austria Wien – RZ WAC Sonntag, 13.03.2022, 14:30 Uhr, Generali-Arena

Der FK Austria Wien traf in den letzten 10 Heimspielen in der Bundesliga gegen den RZ WAC immer (insgesamt 23 Tore), in den ersten acht Heimspielen blieb die Wiener Austria drei Mal torlos.

Der RZ WAC holte 37 Punkte aus den ersten 22 BL-Spielen – nur in der Saison 2019/20 auch so viele (damals 38). Der RZ WAC gewann 11 der ersten 22 Spiele (wie 2019/20) – nie mehr zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga.

Der FK Austria Wien gewann die ersten vier Spiele des Kalenderjahres – so viele Siege hintereinander zum Start in ein Kalenderjahr gelangen der Wiener Austria in der Bundesliga zuletzt 2013 (ebenfalls 4) – unter Trainer Peter Stöger und Co-Trainer Manfred Schmid.

Der RZ WAC lag 799 Minuten in Führung – Höchstwert im Grunddurchgang dieser Saison der Bundesliga. Der FK Austria Wien lag nur 293 Minuten in Rückstand – Bestwert.

Der RZ WAC erzielte 20 Treffer in der ersten Hälfte – Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner sind auch das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison mehr als die Hälfte seiner Tore in den ersten 45 Spielminuten erzielte (59%).

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien Sonntag, 13.03.2022, 14:30 Uhr, Wörthersee Stadion

Der SK Austria Klagenfurt qualifizierte sich als erster Aufsteiger seit der Ligareform (2018/19) für die Meistergruppe in der Bundesliga. Die Kärntner gewannen im Grunddurchgang allerdings nur eines der 10 Spiele gegen die Teams der Meistergruppe (gegen Salzburg) – weniger als alle anderen Top-6-Teams.

Der SK Austria Klagenfurt sammelte in den ersten 22 Spielen dieser Saison 30 Punkte – der letzte Bundesliga-Aufsteiger mit so vielen Zählern zum Vergleichszeitpunkt war der LASK 2017/18 (33). Der letzte Liga-Neuling mit so vielen Punkte nach 22 Spielen war der SV Grödig 2013/14 (35 Punkte).

Der SK Austria Klagenfurt verlor nur eines der ersten 11 Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga, das gelang als Bundesliga-Aufsteiger zuletzt dem LASK in der Saison 2007/08 (ebenfalls nur eine Niederlage).

Der SK Rapid Wien gewann erstmals in dieser Saison der Bundesliga zwei Spiele in Folge – zuletzt war dies im April 2021 der Fall gewesen (2 Siege in Runde 27 und 28 gegen die WSG Tirol).

Peter Pacult war Rapid-Spieler und Trainer. Als Spieler wurde er mit den Hütteldorfern Uniqa-ÖFB-Cupsieger und stand im Europapokal-der-Pokalsieger-Finale (jeweils 1984/85), als Trainer wurde er 2007/08 Meister – Rapids bislang letzter Titel. Gegen Rapid ist Pacult in der Bundesliga als Trainer sieglos (1U 3N).

FC RB Salzburg – SK Sturm Graz Sonntag, 13.03.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 69 Spiele gegen den SK Sturm Graz – Höchstwert für die Salzburger in der Bundesliga.

Der FC Salzburg holte aus den ersten 22 Spielen 55 Punkte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das eingestellter Rekord in der Bundesliga und war zuvor nur Salzburg selbst in der Saison 2018/19 gelungen.

Der FC Salzburg ist saisonübergreifend seit 26 Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen (23S 3U). Seit Gründung der Bundesliga hatten die Salzburger nur einmal zuvor eine derartige ungeschlagene Serie in Pflichtspielen: 71 Heimspiele von Oktober 2016 bis Oktober 2019.

Der SK Sturm Graz blieb in den ersten vier Spielen des neuen Kalenderjahres ungeschlagen (1S 3U) – wie zuletzt 2012 (ebenfalls 4). Die Steirer sind seit sieben Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (3S 4U) – so lange wie aktuell kein anderes Bundesliga-Team.

Der SK Sturm Graz traf in jedem der ersten 11 Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga – wie zuvor nur in der Saison 1995/96. Saisonübergreifend trafen die Steirer in 13 BL.

Bundesliga 2021/2022, Meistergruppe, 1. Spieltag: SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien Sonntag 14.30 Uhr; FK Austria Wien – Wolfsberger AC Sonntag 14.30 Uhr; FC RB Salzburg – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr;