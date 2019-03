Stürmisches Regenwetter am Wochenende: Funkenbauer sind zuversichtlich

Die Wetterprognose für das Funkenwochenende kündigt Regen und Wind an. Daniel Metzler aus Alberschwende im VOL.AT-Interview über Funken-Organisation und Regen-Vorkehrungen.

Am Wochenende brennen in ganz Vorarlberg wieder die Funkenfeuer. Der alte alemannische Brauch soll den Winter vertreiben und noch dazu Glück bringen. Doch drohen die Ländle-Funken dieses Jahr ins Wasser zu fallen? Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, Regen und Wind – das ist die Wetterprognose für das Funkenwochenende.

Holzscheiter und Christbäume

Am Sportplatz in Alberschwende, wo am Sonntag der Funken stattfinden wird, steht derzeit noch ein Holzhaufen, auch ein paar alte Christbäume sind darunter. Mit dem Sammeln des Materials wurde schon vor Monaten begonnen, bereits kurz nach dem letzjährigen Funken. “Nach dem Funken ist vor dem Funken”, schmunzelt Daniel Metzler, Obmann der Faschingszunft und Mitorganisator des Funkens. Warum mit dem Aufbau trotzdem bis Samstagvormittag gewartet wird, erklärt Metzler: “Bei uns ist es Tradition, dass wir am Samstagvormittag gemeinsam den Funken aufbauen”, erklärt der Obmann der Faschingszunft. Das fertige Holzbauwerk soll rund dreizehn Meter hoch werden und einen Durchmesser von fünf Metern haben.