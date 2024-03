Studio-Eröffnung von "Katharina Vintage"

Nach fast fünf Jahren als Onlineshop eröffnet "Katharina Vintage" seinen ersten physischen Store am 13. und 14. April von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Säge Lauterach.

Studio in den renovierten Räumlichkeiten der Säge Lauterach

Im Herzen von Lauterach, in den frisch renovierten Räumlichkeiten der Säge, bietet das Studio von Gründerin und Inhaberin Katharina Maurer eine kuratierte Auswahl an Vintage-Kleidungsstücken. Kundinnen haben die Möglichkeit, individuelle Private-Shopping-Termine zu buchen, alleine oder in der Gruppe. Das entspannte Einkaufen steht im Vordergrund. Bei einem Drink oder einem Kaffee können Kundinnen durch hunderte Vintage-Teile stöbern. Monatliche Events in Kooperation mit anderen jungen, lokalen Marken, Künstlern und Gastronomie sollen für Abwechslung sorgen.