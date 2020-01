Studie zur wirtschaftlichen Rolle von Asylwerbern

Das Land präsentiert eine Studie zu den ökonomischen Effekten von Asylwerbenden und Asylberechtigten in Vorarlberg.

Eine neue Studie untersuchte die tatsächlichen Effekte auf die Wirtschaft durch Asylwerber und Asylberechtigte in Vorarlberg. Präsentiert wird diese ab 10:30 Uhr von Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker, AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter und Studienautor Stefan Haigner von der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) in Innsbruck.

Konservative Schätzung

Die Wertschöpfung im Lande habe man bewusst konservativ geschätzt. So ging man von einer hohen Antragsrate für die Mindestsicherung aus, was so in der Realität kaum gegeben sei. Außerdem wurde die Importquote wie auch Geldsendungen in die Heimat berücksichtigt.