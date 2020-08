Studie: Corona und seine positiven Auswirkungen auf das Arbeitsleben

Die Karriereplattform StepStone befragte 1500 Teilnehmer ab dem ersten Tag der Covid19-Maßnahmen zu ihrem Wohlbefinden am Arbeitsmarkt und dem persönlichen Umgang der Krise.

Die Coronakrise, ein Segen?

Manch andere erlebten den Lockdown und die damit einhergehende Entschleunigung als regelrechten Glücksfall: "Corona war wie Urlaub für mich. Ich konnte mich auf Dinge besinnen, die ich schon lange machen wollte und habe mich befreit von meinen Ansprüchen an mich gefühlt", so eine weitere Befragte.

Unsicherheit und Zukunftsängste

Kinderbetreuung und Home Office

Arbeitgeber gefragt

Die Lage der österreichischen Arbeitnehmer scheinen sich aktuell zu teilen. Zirka ein Fünftel ist entspannt, ein anderes Fünftel hat "mehr zu tun als vor der Krise". Mehr als jeder Zehnte muss vieles aufarbeiten, was während der Krise liegen geblieben ist und 13 Prozent fühlen sich im Büro nicht mehr so wohl wie vor der Krise. Oberrauter-Zabransky rät Arbeitgebern angesichts dieser Zahlen, sich um eine gute Arbeitsatmosphäre zu kümmern. "Die digitale Arbeitswelt erfordert mehr Teamwork denn je. Umso wichtiger ist ein gutes Verhältnis unter den Mitarbeitern und Unterstützung seitens der Führungskräfte", so die Studienleiterin von StepStone. Verlässliche Abläufe würden entspannen und für leistungsfähige Mitarbeiter sorgen. Führungskräfte müssen ihre Rolle also neu überdenken und sollten die zukünftigen Herausforderungen auf das Arbeitsleben nicht unterschätzen.