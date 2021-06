Studie: Biontech/Pfizer und Moderna könnten jahrelang Schutz bieten

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna schützen womöglich jahrelang vor dem Coronavirus. Das ergab eine Studie, die jetzt im "Nature"-Magazin veröffentlicht wurde.

Jahrelange Immunität?

Voraussetzung dafür ist, dass sich das Virus und seine Varianten nicht weit über ihre aktuellen Formen hinaus entwickeln. Das sei laut der an der Studie beteiligten Experten jedoch nicht garaniert. "Es ist ein gutes Zeichen dafür, wie dauerhaft unsere Immunität nach diesem Impfstoff ist", so Studienleiter Ali Ellebedy gegenüber der "New York Times".