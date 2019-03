Studenten ehren Christchurch-Opfer mit traditionellem "Haka"-Tanz

In Neuseeland wurde den Opfern des Anschlags gedacht. Besonders emotional: Studenten ehrten die Toten mit dem traditionellen "Haka"-Tanz.

Vor der Al-Noor-Moschee versammelten sich am Montag Angehörige und Freunde der Opfer zu einem Gebet. In einem nahegelegenen Park wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet, Schüler tanzten zusammen den Maori-Kriegstanz Haka. Die Moschee wurde zudem einer traditionellen Reinigungszeremonie der Maori unterzogen, an der Ureinwohner Neuseelands, Muslime und örtliche Behördenvertreter teilnahmen.