STRUMA entscheidet sich für eine Neuaustragung

Die Begegnung zwischen FC Riefensberg und FC Thüringen muss neu ausgetragen werden

Das Meisterschaftsspiel in der 1. Landesklasse, 12. Spieltag zwischen dem Zweiten FC Riefensberg und dem Schlusslicht FC Thüringen muss neu ausgetragen werden. „Das war eine klare Sache, weil wenn jetzt ein Spieler mit dem Antigen-Test positiv auf das Virus getestet wird, wird dies auch gleich behandelt wie ein positiver PCR-Test. Und Thüringen hat das schriftlich mit einer Bestätigung vom Hausarzt uns mitgeteilt“, sagt VFV STRUMA Obmann Hans Bertsch. Denn dieser Spieler muss ja auch in Quarantäne. Bei Thüringen sind aktuell noch zwei Spieler positiv mit dem Virus getestet. Es könnte sogar die gesamte Mannschaft der Walgauer in Quarantäne gehen müssen. Am Samstag (14.30 Uhr) wackelt demnach auch das emotionsgeladene Nachbarschaftsduell in dieser Region von Thüringen und Nüziders.