Stromspeicher-Förderung nach 46 Sekunden vergeben - Kritik aus Vorarlberg

Nach exakt 46 Sekunden war alles vorbei: So lange hatten Interessenten für einen Stromspeicher in diesem Jahr Zeit, eine Förderung zu beantragen. Scharfe Kritik übt der Vorarlberger Photovoltaik-Anbieter Hansesun: "Hunderte Vorarlberger, die einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen, gehen leer aus", ärgert sich Andreas Müller von Hansesun.

Tausende Private und Unternehmen saßen am 11. März 2019 um Punkt 17 Uhr vor ihren Computern, um einen Antrag für die Förderung einer Photovoltaikanlage und eines Stromspeichers einzureichen. Das Fördervolumen von sechs Millionen Euro für Stromspeicher war nach 46 Sekunden vergeben. Allein die Hansesun Austria GmbH mit Sitz in Röthis hatte für ihre Kunden 300 Anträge vorliegen.

Forderung nach Vorarlberger Lösung

Müller schätzt, dass in Vorarlberg 600 bis 700 Stromspeicher zusätzlich realisiert werden könnten. Er hofft deshalb, dass das Land in diesem Jahr wieder eine eigene Förderung auflegt. Das Land Vorarlberg hatte im Vorjahr erstmals 100 Batteriespeicher mit bis zu 4000 Euro pro Anlage unterstützt. Durch die Installation eines Speichers verdoppelt sich der Selbstversorgungsgrad mit Strom aus Photovoltaik in einem Einfamilienhaus im Schnitt von rund 40 Prozent auf bis zu 80 Prozent.