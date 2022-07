Strompreisdeckel hätte keine Auswirkungen für Vorarlberger Kunden

Diskussion über Strompreisdeckel für Endverbraucher geht weiter: Bis zu einer gewissen Höhe des Stromverbrauchs soll es einen vergünstigten Tarif geben. In Vorarlberg würde sich eine Deckelung jedoch ohnehin nicht auswirken.

Wer weniger Energie verbraucht, soll weniger belastet werden: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zeigte sich am Montag für den Vorschlag von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr offen. Während ein Eingriff in den Strompreis nur auf EU-weiter Ebene passieren könne, sei die Regierung für eine teilweise Deckelung der Stromrechnung der einzelnen Haushalte gesprächsbereit. Dies würde auch ein Anreiz sein, "um Energie einzusparen", bekräftigte Brunner.

Skepsis zu Strompreisdeckel

Anders sah das bereits in der Vorwoche die Vorarlberger Landestatthalterin Barbara Schöbi-Fink. Zwar hätte eine Strompreisdeckelung in der derzeitigen Situation natürlich einen gewissen "Charme", man müsse aber auch die Argumente der Skeptiker hören, meinte sie.

Auch beim landeseigenen Energieversorger Illwerke/VKW sehe man eine Deckelung kritisch. Der Strommarkt ende nicht an der Grenze, und von einem mit Steuergeldern subventionierten günstigeren Preis würden auch ausländische Verbraucher profitieren, gab Schöbi-Fink zu bedenken. Sie plädierte dafür, "sich Zeit zu lassen, sauber zu überlegen und gut abzuwägen".

Strompreis in Vorarlberg zu niedrig

In Vorarlberg seien Strom- und Gaspreis ohnedies bis 1. April 2023 gesichert, der Strompreis im Land im Vergleich zu anderen Bundesländern ohnehin sehr günstig, da die VKW einen Teil ihres Gewinns an die Kunden weitergäben. Für eine Deckelung sei der Strompreis in Vorarlberg darüber hinaus zu günstig - die Kunden würden davon nichts bemerken, da die Strompreise der Illwerke VKW im Stromanbieter-Vergleich sehr niedrig liegen.