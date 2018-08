Strompreis gerät unter Druck – VKW warten ab

Preiserhöhungen in Ostösterreich ab 1. Oktober, mehr Stromverbrauch wegen Hitze.

Der österreichische Verbundkonzern hat für 2019 eine Erhöhung der Endverbraucherpreise beim Strom angekündigt, die Stromversorger EVN Wien Energie und Energie Bundesland erhöhen bereits am 1. Oktober den Strompreis. „Vorarlberg wird am 1. Oktober definitiv nicht erhöhen“, verspricht Vorstand Helmut Mennel im VN-Gespräch. Doch Vorarlberg hat ebenfalls mit den Bedingungen am Strommarkt und den Kostentreibern CO2 und Kohle zu kämpfen. Zum ständig steigenden Preis kommt derzeit noch ein „Hitzezuschlag“, außerdem sinkt ob der fehlenden Niederschläge in den Illwerke-VKW-Wasserspeichern derzeit der Pegel.