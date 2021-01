Stromausfall in Höchst, Fußach und Gaißau

Am Donnerstagabend kam es in gleich drei Vorarlberger Gemeinden zu Stromausfällen.

Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg bekam am Donnerstag zahlreiche Anrufe aus Höchst und Umgebung. Der Strom sei ausgefallen.

Kein Strom in Höchst, Fußach und Gaißau

Wie die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg gegenüber VOL.AT mitteilte, fiel der Strom in drei Gemeinden aus: Höchst, Fußach und Gaißau. Um 19:55 kam die erste Meldung rein, seit ca. 20:30 gibt es in allen Gemeinden wieder Strom. Grund für den temporären Stromausfall war: Das Umspannwerk in Höchst dürfte ausgefallen sein.